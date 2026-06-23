Trabzon'da 140 bin samuray arısının doğaya salınmasına başlandı

Trabzon'da kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için 140 bin samuray arısının doğaya bırakılmasına başlandı.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki bahçede düzenlenen programda, tarımsal üretimin korunmasının önemine işaret etti.

Kahverengi kokarca ile mücadelede görev alan kurumların yetkilileri ile üreticilere teşekkür eden Yılmaz, mücadelenin il genelinde devam edeceğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ise kahverengi kokarcanın sadece Trabzon'un değil, Karadeniz Bölgesi'nin ortak sorunu haline geldiğini vurgulayarak, zararlıyla mücadelede tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlıkça yürütülen biyolojik mücadele programı kapsamında bugün kahverengi kokarcanın doğal düşmanı 18 bin 424 samuray arısının doğaya bırakacaklarını anlatan Kaplan, temmuz sonuna kadar il genelinde 140 bin samuray arısının salınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaplan, kahverengi kokarca ile mücadelenin her aşamasında üreticilerin desteğinin önemine de dikkati çekti.

Yılmaz ve Kaplan, daha sonra samuray arılarını doğaya saldı.