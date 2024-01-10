Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışanların gününü kutladı.

Başkan Genç, AA foto muhabirleriyle muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan 147 fotoğrafı da inceledi.

Deprem: Umut kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan", Gazze: Kanıt kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema bebek" ve Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı fotoğrafları oylayan Genç, çevre-yaşam kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", haber kategorisinde Paul Hennesy'nin "Uzaya doğru" ve spor kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerini seçti.

Genç, 5 kategoride de harika işler yapan AA muhabirlerini tebrik ederek, "Seçmekte çok zorlandık çünkü çok kaliteli eserler çıktı. Fotoğraf çekmenin sadece bir görüntüleme olmadığını, anı yakalamak olduğunu ve o anı yakalamanın da ustaca bir sanat ve maharet gerektirdiğini bilerek bunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün camia için önemli bir gün olduğunu dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Kadim basın yayın geleneğimizde çok önemli bir yer tutan Anadolu Ajansımızın Bölge Müdürlüğündeyiz. Bütün arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü noktasında çok büyük bir işler gören camiamız, kurumumuz. Yönetici olarak da siyasetçi olarak da buradaki emeğin gerektirdiği fedakarlığı bilerek konuşuyorum ve o fedakarlığı kutluyorum. Çünkü vatandaşımız adına çok büyük işler yapılıyor burada, büyük bir emek sarf ediliyor."