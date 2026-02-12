Haberler

Tpao, Libya'da Hem Karada Hem Denizde Arama Hakkı Kazandı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun Libya'daki petrol ve doğal gaz ihalesinde hidrokarbon arama faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. TPAO, hem açık deniz hem de kara sahalarında çalışmalar yürütecek.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun Libya'daki petrol ve doğal gaz ihalesinde hem açık deniz hem de kara sahalarında hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında attığı yerli ve milli adımların sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza taşındığını duyurdu. Bakan Bayraktar, milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Libya'da açılan petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerjide attığımız yerli ve milli adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz. Milli petrol şirketimiz TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı."

TPAO, Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürütecek. Konsorsiyum ile Akdeniz'de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacak.

Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni'ndeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya'nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkanlarını değerlendireceğiz.

Açık deniz ve kara sahalarında sahip olduğumuz ileri seviye arama ve üretim kabiliyetimizi, uluslararası ortaklarımızın küresel saha deneyimiyle birleştirerek yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz.

Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzle TPAO'nun küresel konumunu güçlendirirken enerji arz güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
