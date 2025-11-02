Haberler

TPAO'dan Helikopter Kiralama İddialarına Yanıt

Güncelleme:
Türkiye Petrolleri, alt şirketi TP-Offshore Technology Center'in helikopter kiralama bedeliyle ilgili iddiaları yalanlayarak, gerçek kira bedelinin 8 bin 667 dolar olduğunu açıkladı. Şirket, helikopterlerin hizmet alımında bulunduğunu ve mevcut maliyetlerin bölgesel ortalamaların altında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), alt şirketi TP-Offshore Technology Center'in (OTC) Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığı iddiasını yalanladı.

TPAO'dan yapılan açıklamada, "TP-OTC şirketi tarafından kullanılan helikopterlerle ilgili gerçekleri çarpıtan iddialara ilişkin açıklama yapılması zarureti ortaya çıktığı" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan deniz unsurlarımızın lojistiğini sağlamak üzere toplam 6 helikopter kullanılmaktadır. Bunlardan 2'si TP-OTC envanterine kayıtlıdır. 4 helikopter için ise Offshore Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hizmet alınmaktadır.

Söz konusu sözleşme, 4 helikopterin TP-OTC ihtiyaçları ve planlaması kapsamında personel transferi ve kargo taşıması ile acil tibbi tahliye hizmetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda hizmet alınan helikopter başına kira bedeli olarak iddia edildiği gibi 36 bin dolar değil 8 bin 667 dolar ödenmektedir.

Halihazırda devam eden sözleşmelerimizin finansal analizi yapıldığında, mevcut fiyat ve maliyetlerin bölgesel ortalamaların çok altında olduğu görülmektedir. Orta Doğu ve Avrupa örneklerinde günlük kiralama bedellerinin helikopter başına 15 bin - 20 bin dolar civarında olduğu bilinmektedir.

Konunun bu bilgiler ışığında değerlendirilmesini, gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine sunarız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
title
