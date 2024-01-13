TOSFED Gala Gecesi düzenlendi

TOSFED Gala Gecesi gerçekleştirildi

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı: İstanbul Park'ın Türk sporuna, sporcusuna ve halkına açılmasını bekliyoruz

" Formula 1'in gelmesi şu anki şartlarda mümkün değil"

"Uluslararası arenada sporcularımız önemli başarılar elde ediyor"

Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlediği gala gecesi ile 2023 sezonu ödülleri sahiplerini buldu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki ödül törenine TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, federasyon bünyesindeki kulüpler, ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden takımlar ve çok sayıda davetli katıldı. Gala gecesinde 2023 yılında başarı elde ederek ödül almaya hak kazananlara plaketleri takdim edildi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, tören öncesinde yaptığı açıklamada, "2023 yılı şampiyonlarımızı taçlandırdığımız TOSFED ödül törenindeyiz. Maalesef bu yıl geçirdiğimiz depremin ardından yoğun bir sezon oldu. Biliyorsunuz TOSFED deprem bölgesinde çok aktif şekilde hem araçlarıyla hem gönüllü ve gözetmenleriyle rol aldı. Buradan tekrar hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara şifa diliyorum. Diğer yandan bu yoğun sezonda toplam 93 adet yarış gerçekleştirdik. Bugün de bu yarışlarda dereceye giren sporcularımızı taçlandıracağız" dedi.

"İSTANBUL PARK'IN TÜRK SPORUNA, SPORCUSUNA VE HALKINA AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

İstanbul Park hakkında konuşan Üçlertoprağı, "17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Tarihimizin en büyük spor yatırımı olan İstanbul Park'ın süresi dolmuş bulunuyor. Buradaki eski kiracılar tesisi hala boşaltmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bir işgalci sınıflandırması var. Buradaki sürecin devam etmesini, hızlanması ve buranın tekrar yapıldığı amaçta olduğu gibi Türk sporuna, sporcusuna ve halkına açılmasını bekliyoruz. Bu yöndeki takibimiz mücadelemiz devam edecek. Diğer yandan hem Bakanlığımız hem sponsorlarımız hem de camiamızdan aldığımız güçle TOSFED uzun süre sonra tekrar artı kasaya döndü. Gururla söyleyebilirim ki çok şeffaf şekilde yönetilen, borcu bulunmayan, ekonomik gücünü ispat etmiş bir federasyonuz. Bu bizim için çok elzemdi. Mevcut sportif ve ekonomik koşullarda bu duruma gelmek bizim için çok mutluluk verici bir durum. İnşallah 2024 yılında da federasyonumuzu layıkıyla temsil etmeye ve sporumuzu yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"FORMULA 1'İN GELMESİ ŞU ANKİ ŞARTLARDA MÜMKÜN DEĞİL"

2024 yılında Formula 1'in Türkiye'ye gelmesinin şu anki şartlarda mümkün olmadığını dile getiren Eren Üçlertoprağı, "Zaten biliyorsunuz pandemi şartlarında bizim de yoğun lobi faaliyetlerimizle gelmişti. Ülkemizin sağlık sistemindeki gücü ve devletimizden aldığımız güçle getirmiştik. Ancak son Formula 1'de yaşanan olaylar sonrası mevcut şartlarda gelmek istemediklerini söylemişlerdi. Çok şükür bu şartların artık ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Yeni açılacak ihaleyle tekrar ilerleyen yıllarda Formula 1'in Türkiye'ye gelmesi adına devletimizin bize vereceği yetkiyle beraber ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI ARENADA SPORCULARIMIZ ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİYOR"

Eren Üçlertoprağı, uluslararası arenada sporcularının önemli başarılar elde ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası arenada sporcularımız uzun yıllar sonra başarı elde etmeye başladılar, bu bizim için gurur verici. Özellikle bunu İstanbul Park gibi bir tesisimiz olmadan uluslararası standartlara ulaşamadan gerçekleştirmeleri daha kıymet verici çünkü sporcularımız burada antrenman yapamadığı için yurt dışına gidiyor. En yakın gidebilecekleri tesis Yunanistan ve İtalya'da bulunuyor. Bu da ülkemize ciddi bir döviz kaybına neden oluyor. Bu şartların ortadan kalkmasıyla ülkemizi, bayrağımızı daha başarılı şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Daha büyük dünya şampiyonları çıkaracağımız seviyelere taşımayı hedefliyoruz."