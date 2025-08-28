Toroslar EDAŞ'tan Göçmen Kuşlar için Enerji Hatları Koruma Önlemleri

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), göçmen kuşların yoğun kullandığı göç koridorunda bulunan Osmaniye'de kuşları ve enerji hatlarını koruyan önlemler alıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, özellikle ağustos ve eylül aylarında Osmaniye ve Adana Ceyhan bölgesinde leylekler başta olmak üzere göçmen kuşların yoğun şekilde gözlemlendiği belirtildi.

Bu dönemde kuşların göç güzergahındaki enerji hatlarına teması sonucu arızalar oluşabildiği, geçici kesintiler yaşanabildiği bildirildi.

Akyar deprem konutlarında leyleklerin hatlara teması nedeniyle 10-21 Ağustos'ta 27, 21-22 Ağustos'ta da 15 arızayla toplam 42 kesintinin yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, hem göçmen kuşların zarar görmemesi hem de enerji sürekliliğinin sağlanması amacıyla uzun süredir koruma çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda izolatör koruma aparatları, kuşkonmaz aparatlar, iletken ikaz topları ve yönlendirici ekipmanların hatlara montajı gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar 50 metre jumper izolasyonu ve 500 adet (250 metre) kuşkonmaz ekipmanı montajı yapılmıştır. Deprem konutlarında yaşanan kesintiler sonrası bölgede meydana gelebilecek geçici arızalara karşı hattın korunması ve enerjinin otomatik olarak tekrar devreye alınabilmesini sağlayan akıllı otomatik kesici (recloser) montajı 26 Ağustos'ta gerçekleştirilmiştir. Yaşanan kesintilerin, bölgemizin doğal ekosisteminde önemli yeri olan göçmen kuşların göç dönemiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiriz. Bu süreçte, vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için sahadaki ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Şirketimiz hem doğanın korunması hem de enerji arz güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm yatırımları ve teknik önlemleri hayata geçirmeye devam edecektir."