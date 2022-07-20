Toroslar'da mesire alanları ve parklarda yenileme çalışması yapıldı Mersin'in Toroslar ilçesinde, bazı mesire alanları ile parklarda bakım çalışması gerçekleştirildi. Mersin'in Toroslar ilçesinde, bazı mesire alanları ile parklarda bakım çalışması gerçekleştirildi. Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme ve sulama işlemi yaptı. Oturma grupları, spor aletleri ve çocuk parklarını yenileyen ekipler, oyun alanlarının zeminine kauçuk kaplaması gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların vakit geçirdiği alanlara titizlikle yaklaştıklarını belirterek, çalışmaların devam edeceğini kaydetti. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Toroslar Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Toroslar'da mesire alanları ve parklarda yenileme çalışması yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.