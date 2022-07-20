Toroslar'da mesire alanları ve parklarda yenileme çalışması yapıldı - Haberler

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Toroslar'da mesire alanları ve parklarda yenileme çalışması yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
Toroslar'da mesire alanları ve parklarda yenileme çalışması yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, bazı mesire alanları ile parklarda bakım çalışması gerçekleştirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, bazı mesire alanları ile parklarda bakım çalışması gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme ve sulama işlemi yaptı.

Oturma grupları, spor aletleri ve çocuk parklarını yenileyen ekipler, oyun alanlarının zeminine kauçuk kaplaması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların vakit geçirdiği alanlara titizlikle yaklaştıklarını belirterek, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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