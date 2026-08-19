Haberler

TMO ilk kez haşhaş tohumu alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMO, 2026 alım döneminde üreticilerden ilk kez haşhaş tohumu alacak. Kilogramı 140 liradan alınacak tohumlar, kapsül teslim eden üreticilere yüzde 10 oranında satış imkanı sunacak; satışlar 1 Kasım'da başlayacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), haşhaş tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin korunması amacıyla kilogramı 140 liradan ilk defa haşhaş tohumu da alacak.

TMO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2026 alım döneminde, haşhaş kapsülünün yanı sıra ilk defa haşhaş tohumu da üreticilerden satın alınacak.

Mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumu için alım fiyatının kilogram başına 140 lira olarak belirlendiği bildirilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Haşhaş tohumları, açıklanan alım fiyatı üzerinden barem uygulanmak suretiyle satın alınacaktır. Üreticilerimiz, HÜBAS'ta beyan ettikleri tohum rengi esas alınarak, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar haşhaş tohumu satabilecektir. TMO'ya haşhaş kapsülü teslim etmeyen üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılmayacaktır."

Eski mahsul haşhaş tohumlarının alınmayacağı vurgulanan açıklamada, TMO alım kalite kriterleri için maksimum fire oranlarını, rutubet için yüzde 9, toplam yabancı madde yüzde 10, inorganik madde (taş, toprak vb) yüzde 1, karışık renkli tohum yüzde 3'e kadar belirledi.

Haşhaş tohumu alımları, randevu sisteminden on-line olarak e-Devlet Kapısı, www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr, yüz yüze ise başmüdürlükler, şube müdürlükleri ve sabit iş yerlerinde gerçekleştirilecek.

Üreticilerin, ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına ulaştırmaları isteniyor.

Ürün tesliminde belirlenen çuval şartların yerine getirilmesi gerekiyor, çuval bedeli olarak 15 lira ödeme yapılacak.

Ödemeler teslimden sonraki 21 gün içinde banka hesaplarına yatırılacak.

Üreticiden alınan ürünler 1 Kasım itibarıyla 160 liradan satışa sunulacak.

Kaynak: AA
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma