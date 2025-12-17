Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nde Görev Değişikliği: Başkanlığa Dr. Yavuz Selim Günay Seçildi

(İSTANBUL) - Toplum Çalışmaları Enstitü'nün (TÇE) 16. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Başkan Osman Ertürk Özel ve Siyaset Programı Direktörü Hüseyin Raşit Yılmaz görevlerinden ayrılırken, başkanlık görevine Dr. Yavuz Selim Günay getirildi.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün 16. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Enstitü yönetiminde değişikliğe gidildi. Buna göre Enstitü Başkanı Osman Ertürk Özel ile Siyaset Programı Direktörü Hüseyin Raşit Yılmaz görevlerinden ayrıldı. Hukuk ve Adalet Politikaları Programı Direktörü Dr. Yavuz Selim Günay, Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yeni başkanı seçildi.

Yönetim kadrosuna yeni isimler de dahil edildi. Dr. Halim Alperen Çıtak Hukuk ve Adalet Programı Direktörü, Yasemin Satır Çilingir Ekonomi Programı Direktörü olurken; Mustafa Gül Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Kurucu Başkanı Osman Ertürk Özel tarafından "Ürettiğimiz her bilginin, kutuplaşmanın kısırlaştırıcı gölgesinden uzakta, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmasına özen göstereceğiz. Cumhuriyet değerleri ortak paydasında, itibarsızlaştırılan, akıl dışına itilen kurumların boşluğunu kendi sahamızda doldurmak istiyoruz. Takipçilerimiz enstitümüzün her çıktısında yalnızca bilime ve akla uygun da çalışılabildiğini görecekler" ifadeleriyle anlatılmıştı.

"Kişilere değil, sisteme dayalı bir yapı kurduk"

Görevini devreden Osman Ertürk Özel, enstitünün en başından beri hiçbir siyasi parti veya odakla finansal bağımlılık ilişkisi kurmadığının altını çizerek; kişilere bağlı olmayan, bir sistem dahilinde işleyen kurumsal bir yapı oluşturduklarını belirtti. Finansal bağımsızlığı koruyacak tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekleyen Özel, bu bayrağı liyakatine ve vizyonuna güvendiği Yavuz Selim Günay'a devrettiğini vurguladı.

Günay'dan liyakat ve tarafsızlık vurgusu

TÇE'nin yeni Başkanı Yavuz Selim Günay, enstitünün Türkiye'de kurumlara duyulan güvenin azaldığı bir dönemde "doğru bilgiye erişim" bağlamında kritik bir misyon üstlendiğini belirtti. 14 aylık süreçte ekonomiden hukuka, insan haklarından anayasaya kadar pek çok alanda raporlar sunduklarını hatırlatan Günay, bundan sonra da aynı tarafsızlık ve bilimsel metodolojiyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Gündemdeki "açılım" süreci: "Millet bu fikri satın almıyor"

Enstitü yöneticileri, Türkiye'nin son dönemde tartıştığı yeni "açılım" süreci ve İmralı ziyaretleri üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Yapılan araştırmaların halkın bu sürece yönelik ciddi endişeleri olduğunu gösterdiğini savunan Hüseyin Raşit Yılmaz, doğru bilginin halka ulaşmasının milli güvenlik kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Osman Ertürk Özel ise mevcut süreci "siyasi bir strateji" olarak nitelendirerek, milletin bu fikri satın almadığını savundu. Özel, sürecin şeffaf yürütülmediğini belirterek, Türk milliyetçilerinin bu duruma karşı daha tutarlı ve akademik bir muhalefet geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü yoluna devam ediyor

Yönetim kuruluna yeni isimlerin katıldığı ve direktör atamalarının tamamlandığı belirtilen TÇE, yeni dönemde de bağımsız araştırma faaliyetlerine ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmeye devam edecek.