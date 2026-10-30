Tongjiang Köprüsü'nde ray döşemesi tamamlandı, kapasitenin üçe katlanması bekleniyor

Tongjiang Köprüsü'nde ray döşemesi tamamlandı, kapasitenin üçe katlanması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jiamusi-Tongjiang Demiryolu'nun kapasite genişletme ve iyileştirme projesinde Tongjiang Köprüsü'ndeki ray döşeme işleri perşembe günü sona erdi. Projenin, hattın taşıma kapasitesini üç katına çıkarması ve Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin yük hacmini artırması bekleniyor.
JİAMUSİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Jiamusi-Tongjiang Demiryolu'nun kapasite genişletme ve iyileştirme projesi kapsamında Tongjiang Köprüsü'nde ray döşeme çalışmaları perşembe günü tamamlandı.
Projenin, demiryolu hattının taşıma kapasitesini üç katına çıkararak Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin yük taşımacılığı hacmini artırması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua