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Tongjiang Köprüsü'nde ray döşemesi tamamlandı, kapasitenin üçe katlanması bekleniyor

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Tongjiang Köprüsü'nde ray döşemesi tamamlandı, kapasitenin üçe katlanması bekleniyor
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Jiamusi-Tongjiang Demiryolu'nun kapasite genişletme ve iyileştirme projesinde Tongjiang Köprüsü'ndeki ray döşeme işleri perşembe günü sona erdi. Projenin, hattın taşıma kapasitesini üç katına çıkarması ve Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin yük hacmini artırması bekleniyor.

JİAMUSİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Jiamusi-Tongjiang Demiryolu'nun kapasite genişletme ve iyileştirme projesi kapsamında Tongjiang Köprüsü'nde ray döşeme çalışmaları perşembe günü tamamlandı.

Projenin, demiryolu hattının taşıma kapasitesini üç katına çıkararak Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin yük taşımacılığı hacmini artırması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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