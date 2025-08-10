Tokyo'da Boks Turnuvasında Üst Üste İki Boksör Hayatını Kaybetti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2 Ağustos'ta düzenlenen bir boks turnuvasında farklı maçlarda yarışan iki boksör, bir gün arayla hayatını kaybetti.

Tokyo'da 2 Ağustos'ta yapılan unvan müsabakasında, 28 yaşındaki Shigetoshi Kotari çıktığı 12 rauntluk maçı bitirdi. Ancak müsabaka süresince başından aldığı darbeler nedeniyle maç sonrası bayıldı. Beyin ameliyatına alınan Shigetoshi, cuma günü hayatını kaybetti.

Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Japon boksör Hiromasa Urakawa'nın da aynı turnuvada farklı ringdeki maçında beynine aldığı darbe sonucunda geçirdiği ameliyatın ardından dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hiromasa'nın ölüm haberinin, Shigetoshi'nin vefatının ardından geldiği anımsatılan açıklamada, "Son derece zor dönemde ailelere, arkadaşlara ve Japon boks camiasına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu olayların ardından Japonya Boks Komisyonu, tüm Oriental ve Pacific Boxing Federation (OPBF) ünvan maçlarının artık 12 raunt yerine 10 raunt olarak yapılacağını duyurdu.