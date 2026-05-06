İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesinde başvuru iadeleri başladı

TOKİ, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iadelerine Ziraat Bankası aracılığıyla başladı. İade işlemleri ATM'lerden ve banko üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası, 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlandı.

Bu kapsamda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı.

Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler >diğer işlemler >diğer para çekme >TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.

Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.

Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
