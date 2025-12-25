Haberler

Osmaniye merkezli "sahte TOKİ ilanı" operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli gerçekleştirilen operasyonda, TOKİ'nin sahte internet sitesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Osmaniye merkezli 10 ilde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

TOKİ'nin internet sitesini kopyalayıp sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla konut başvurusunda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları gerekçesiyle dün polis ekiplerince gözaltına alınan 19 zanlının ardından 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye, Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanmıştı.

