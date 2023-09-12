Tokat Ticaret Borsası, makam aracı olarak Togg'u kullanacak

Tokat Ticaret Borsası, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Tokat Ticaret Borsası, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Tokat Belediyesi ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odasının ardından Tokat Ticaret Borsası da Togg'un T10X serisini alarak makam aracı yaptı.

Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, AA muhabirine, Togg'un üretilmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Tokat ve Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarına yerli ve milli olan Togg'u kullanmalarını tavsiye eden Bora, araçtaki işçiliğin ve kalitenin üst düzeyde olduğu vurguladı.