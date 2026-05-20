Tokat'ta Sel Felaketi...Bakan Göktaş: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 20 Milyon Lira Kaynak Aktardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'taki sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 20 milyon lira aktarıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların ilk etepta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kentte faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 20 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık."

SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA
