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Tokat'taki Don Olayı Tarım Üzerinde Büyük Hasara Yol Açtı

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CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, yaşanan don olaylarının meyve ağaçları ve çeşitli tarım ürünlerinde ciddi zararlara yol açtığını belirtti ve çiftçilerin zararlarının hızla tespit edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Dün gece Tokat genelinde yaşanan don olayları başta erik, vişne, kiraz, şeftali, ceviz olmak üzere meyve ağaçlarında; patates, soğan, karpuz, ay çekirdeği, hububat ve yem bitkilerinde, asma bağ yaprağı ve üzümlerde ciddi zararlara yol açtı" bilgisini verdi.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada Tokat'ta yaşanan don afeti nedeniyle bir yıllık emeğin yok olduğunu belirtti. Durmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dün gece Tokat genelinde yaşanan don olayları başta erik, vişne, kiraz, şeftali, ceviz olmak üzere meyve ağaçlarında; patates, soğan, karpuz, ay çekirdeği, hububat ve yem bitkilerinde, asma bağ yaprağı ve üzümlerde ciddi zararlara yol açtı. Bahar aylarının başında tomurcuklanan, çiçek açan ürünler, bir gecede kül oldu. Bu tablo, sadece ürün değil; üreticimizin umudu, emeği, alın teridir.

Üreticiden gelen sesleri duymazdan gelmek, kırsalda yaşayan binlerce ailenin ekmeğine ve geçimine sırt dönmektir. Bu nedenle çağrımız nettir: Ekonomik zarar büyüktür. Zarar tespiti hızla yapılmalıdır. TARSİM kapsamındaki zararların süratle karşılanması için ödemeler hızlandırılmalıdır. Kapsam dışında kalan üreticiler için ek destek modelleri devreye sokulmalıdır. Ürünlerini sigorta yaptıramayan çiftçimizin zararları AFAD fonundan karşılanmalıdır. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi, kamu ve özel bankalara olan zirai kredi borçları faizsiz bir yıl ertelenmeli, icra işlemiyle karşı karşıya olan çiftçilerimizin icra ve haciz işlemleri derhal durdurulmalıdır. Çiftçimizin alın teri yerde kalmamalıdır!"

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Kaynak: ANKA / Güncel
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