Tokat'ta Yeni Galericiler Sitesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Tokat Belediyesi, şehrin önemli ihtiyaçlarından biri olan yeni galericiler sitesi projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Yazıcıoğlu, galericiler sitesi esnafı ve Şoförler Odası ile bir araya gelerek yeni galericiler sitesi süreci hakkında istişarelerde bulundu. esnafın talepleri dinlendi.

Toplantıda galerici esnafının ve şoför esnafının taleplerini dinlediklerini belirten Başkan Yazıcıoğlu, "Galerici sitesi esnaflarımızın ve çok kıymetli şoför esnaflarımızın istek ve taleplerini çözüme kavuşturmak bizim için en önemli görevlerden biridir. Uzun yıllardır beklenen yeni galericiler sitesini Tokat'ımıza kazandıracağız. Bugüne kadar gayret sarf eden, bu aşamalara getiren tüm kooperatif üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede yeni alana taşınmaları için elimizden geleni yapacağız. Apartman altlarında artık galerici kalmayacak. Şimdiden yeni galericiler sitesi Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarını hatırlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, oy vermiş ya da vermemiş her vatandaşımızla ilgilenerek üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımızda canla başla çalışmaya devam edeceğiz. toplantımıza iştirak eden, yeni galericiler sitesi çalışmalarının bugünlere gelmesi için gayret gösteren tüm esnaflara şükranlarımı sunuyor, helal rızık peşinde koşan tüm esnaf kardeşlerime hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum."