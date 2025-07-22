Tokat'ta Yangın: 1,5 Ton Buğday ve 2 Traktör Kül Oldu

Tokat'ta Yangın: 1,5 Ton Buğday ve 2 Traktör Kül Oldu
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 1,5 ton buğday, 1 ton gübre ve 2 traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, ancak can kaybı yaşanmaması sevindirici.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 1,5 ton buğday, 1 ton gübre ve 2 traktör kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de Aydın Çevik'e ait evin arkasında bulunan depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi ile emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 2 traktör ile 1,5 ton buğday, 1 ton gübre, 250 litre mazot ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle Muhtarı Metin Çakır, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini dile getirerek, ölen ya da yaralanan bulunmamasının olayın sevindirici yanı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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