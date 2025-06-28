Tokat'ta Üreticiden Vatandaşa Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Tokat'ta Üreticiden Vatandaşa Ücretsiz Karpuz Dağıtımı
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Zile ilçesinde karpuz üreten Mehmet Kutsal, vatandaşlara 26 ton karpuzu ücretsiz dağıttı. Dağıtım, belediyenin önünde gerçekleştirildi ve kısa sürede tükendi.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

İlçede karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir tır karpuzu, izin aldığı belediyenin önünde halka dağıttı.

Vatandaşlar tırın çevresinde kalabalık oluştururken, ücretsiz dağıtılan yaklaşık 26 ton karpuz kısa sürede bitti.

Üretici Mehmet Kutsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, karpuz veriminin çok iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu karpuz Hüseyin Kodak ağabeyimin. Geçen yıl da birlikte 2 tır karpuzu ücretsiz dağıttık. Allah bize verdiği müddetçe biz de paylaşmaya devam edeceğiz. 'A' kalite karpuz. Yemediğimiz karpuzu asla dağıtmayız. Hemşerilerimiz afiyetle yesin. Helali hoş olsun."

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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