Tokat'ta Tohumluk Patates Dağıtımı Töreni Düzenlendi

Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat Valiliği İl Özel İdaresi destekli projeler kapsamında düzenlenen törende yerli tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirdi. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, patatesin insan sağlığı için önemi üzerinde durdu.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi destekli projeler kapsamında Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi tarafından "Tohumluk Patates Dağıtımı" töreni gerçekleştirildi.

Reşadiye Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programda bir konuşma yaparak projeyle ilgili bilgiler veren proje yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, patatesin ana vatanı ve tarihçesinden bahsederek insan sağlığı için önemine değindi.

Karan, ayrıca dağıtılan tohumluk patates çeşidinin milli ve yerli çeşit olduğunu ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ise üniversite olarak Tokat tarımına önemli katkılar sağladıklarını ifade ederek onlarca projenin devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene, Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
