Tokat'ta tek katlı ev yandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tek katlı evde çıkan yangında binada büyük hasar meydana geldi. Yangın, evin yanında bulunan depodaki 50 çuval fındığı da etkiledi.
İlçeye bağlı Gökal beldesinde H.A'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın binayı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken evin yanında bulunan depodaki yaklaşık 50 çuval fındık yandı.
