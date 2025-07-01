Tokat'ta Taner Buğdayı Hasadı Başladı

Tokat'ta Taner Buğdayı Hasadı Başladı
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Tokat'ın Pazar ilçesinde milli buğday çeşidi Taner'in hasadı devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yüksek dane verimi ve yatmaya dayanıklılığı ile öne çıkan Taner buğdayının başarılı bir şekilde hasat edildiğini açıkladı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde buğday hasadı sürüyor.

İlçede ekimi yapılan milli buğday çeşidi Taner'in hasadı yapılıyor.

Hasada katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yaptığı açıklamada, "Yüksek dane verimi, uzun boy ve yatmaya kesinlikle dayanıklı. Bugün buğdayda ilk hasadımızı Taner'le yaptık. Geçen yıl ürettiğimiz Taner buğdayları Pazar'da ve çevre ilçelerde tohumluk olarak kullanıldı. Diğer çeşitlerimizi de inşallah verimlerine göre bu yıl tohumluk olarak kullanacağız." dedi.

Üreticilerden aldıkları güçle var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Kapar, "Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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