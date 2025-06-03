Tokat'ta Süt Sığırcılığı Geliştirme Projesi Kapsamında Damızlık Hayvan Dağıtımı Yapıldı

Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğünce TULİP Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi Süt Sığırcılığı Geliştirme Projesi Kapsamında Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde hayvan dağıtım töreni düzenlendi.

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu (TULİP) projeleri kapsamında Tokat ili Çekerek havzasında bulunan Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde süt sığırcılığını geliştirme projesi kapsamında yüzde 70 devlet destekli kalan yüzde 30 çiftçi destekli olmak üzere toplam 160 adet damızlık gebe düve dağıtımı yapıldı.

Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen dağıtım törenine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirdiğimiz 10 arkadaşımız 10 tane il gezerek gerçekten de çok güzel hayvanlar seçtiler. Bildiğiniz gibi bu proje Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Yeşilyurt ilçemizde 12 üreticimize dörder adet gebe düve dağıtacağız. İnşallah bu projenin Yeşilyurt çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, şimdiden bereketli ve bol kazançlı sezon diliyorum." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da yaptığı konuşmada, "Projenin hibe desteğinden yararlanan vatandaşlarımıza damızlık hayvanları hayırlı olsun inşallah verimli buzağılar alırlar." diye konuştu.

Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk'ünde hazır bulunduğu törende çekilen kura ile çiftçilere hayvanları teslim edildi.

Artova'da 16 çiftçiye 64 gebe düve, Yeşilyurt'ta 12 çiftçiye 48 ve Sulusaray'da 12 çiftçiye 48 olmak üzere toplamda 160 gebe düve teslim edildi.