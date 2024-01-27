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Tokat'ta Spor Salonu İnşaatında Yangın Çıktı

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Tokat'ta yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nun inşaatında çıkan yangın, zarara neden oldu. İtfaiyeciler, dumandan etkilenen köpeği kurtardı.

TOKAT'ta, Hüseyin Akbaş Spor Salonu inşaatında çıkan yangın, zarara neden oldu. Dumandan etkilenen köpeği ise itfaiyeciler kurtardı.

Yeniyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nun inşaatında, yangın çıktı. Şantiyenin yemekhane bölümündeki yangını gören işçiler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumanların arasında kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı. Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışmasından sonra söndürüldü. Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Akbaş Yeniyurt Spor Kurtarma İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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