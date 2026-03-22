Haberler

Tokat'ta siyah obsidyen taşından üretilen aynalar talep görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kursta, siyah obsidyen taşından yapılan aynalar büyük bir talep görüyor. Kursiyerler, doğal taşlardan ayna, takı ve hediyelik eşyalar üretiyorlar.

Lavların hızla soğumasıyla oluşan, camsı dokuya sahip doğal volkanik taş olan siyah obsidyenden ayna üretilmesi amacıyla 4 yıl önce ilçedeki halk eğitimi merkezinde kurs açıldı.

Usta öğretici Eda Can'dan eğitim alan kadınlar, aynanın yanı sıra takı, bıçak ve çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor.

Özellikle talep gören aynalar, Türkiye genelinde 43 ile gönderiliyor. Kursta yılda çeşitli ebatlarda 200'ün üzerinde ayna üretiliyor.

Usta öğretici Eda Can, AA muhabirine, uzun yıllardır doğal taşlardan çeşitli eşyalar yaptıklarını, bu kapsamda ayna da üretebilmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları araştırma sonucunda siyah obsidyen taşından ayna yapılabileceğini gördüklerini belirten Can, 4 yıl önce bu alanda çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Kursiyerlerle önce aynayı tasarladıklarını, daha sonra makinede istedikleri ölçüde kestiklerini anlatan Can, "İşe taşı keserek başlıyoruz. Parlatma işleminde çok zorlandık ama sonunda amacımıza ulaştığımızı gördük." dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden getirilen obsidyen taşını işlediklerini belirten Can, "Niğde ve farklı yerlerden de taş getirttik ama Sarıkamış'tan getirdiğimiz taşı kullanıyoruz artık. Taştan ayna yapmak bir hafta sürebiliyor. Her aşaması var. Kesimiydi, parlatmasıydı, her makinede ayrı ayrı uğraşıyoruz. Tamamen el emeği, el işçiliği." ifadelerini kullandı.

Can, obsidyen taşından aynanın oldukça talep gördüğünü vurgulayarak, "Sadece ayna değil neşter, bıçak siparişleri de var. Çok fazla sipariş alıyoruz. Bu çalışmayı ilk biz başlattık. Yoğun da talep var. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bizim yaptığımız aynaların diğer aynalardan farkı, tamamen doğal olması." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı

Savaş sürerken ABD'den sürpriz hamle! Ülkeye asker ve İHA indirdiler