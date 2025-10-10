Tokat'ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Dudu Öğreden (36) idaresindeki 60 KU 655 plakalı otomobil, Alacabal Mahallesi'ndeki yolda İlker Köy (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı minibüsle çarpıştı.

Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Efecan Öğreden (18) ile minibüsteki Irmak (16), Fadime (45) ve Pınar Köy (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.