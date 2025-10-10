Haberler

Tokat'ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Alacabal Mahallesi'nde meydana geldi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Dudu Öğreden (36) idaresindeki 60 KU 655 plakalı otomobil, Alacabal Mahallesi'ndeki yolda İlker Köy (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı minibüsle çarpıştı.

Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Efecan Öğreden (18) ile minibüsteki Irmak (16), Fadime (45) ve Pınar Köy (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.