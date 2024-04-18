Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

(ANKARA) Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı basın açıklamasında Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelindeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Hatipoğlu ayrıca deprem sonrası evde kalmak istemeyen yurttaşların, alınan tedbirler kapsamında hazırlanan yurt ve kapalı spor salonlarında misafir edileceğini belirtti.