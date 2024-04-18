Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelindeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca deprem sonrası evde kalmak istemeyen yurttaşlar, yurt ve kapalı spor salonlarında misafir edilecek.
(ANKARA) Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı basın açıklamasında Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelindeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Hatipoğlu ayrıca deprem sonrası evde kalmak istemeyen yurttaşların, alınan tedbirler kapsamında hazırlanan yurt ve kapalı spor salonlarında misafir edileceğini belirtti.