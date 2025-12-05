Tokat'ta Halk Ekmek büfe sayısı 11'e çıktı.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, ekonomik ekmeğe erişimi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Halk Ekmek hizmetini şehir geneline yaymaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda mevcut büfeler yenilenirken, 5 ayrı mahallede yeni büfeler hizmete alındı. Mevcut 6 büfeye ek olarak yapılan çalışmalarla Halk Ekmek büfe sayı 11'e yükseltildi.

Tokat Belediyesi ekipleri, daha önce kullanılan küçük halk ekmek büfelerini ise; vatandaşların daha rahat hizmet alabileceği daha büyük, modern ve kullanışlı yeni büfelerle değiştirdi. Tokat Belediyesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni büfelerin kurulumunu tamamladı.

Doğukent Mahallesi 2. Etap TOKİ Konutları bölgesinde, Esentepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi'nde, Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi'nde ve Büyükbeybağı Mahallesi Sermet Doğan Koç Parkı bölgesine yeni büfelerin montajı tamamlanmak üzere. Bu yeni noktalarla birlikte Halk Ekmek büfe sayısı 11'e yükseltildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Hemşehrilerimizin temel gıda ihtiyacına uygun fiyatlarla ulaşabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Göreve geldiğimizde 6 noktada sunduğumuz Halk Ekmek hizmetini yaptığımız çalışmalarla 11 noktaya çıkardık. Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz ekmeği bugün çok daha geniş bir kesime ulaştırmış olacağız. Sosyal dayanışmayı güçlendirdiğimiz ve üretken belediyeciliği sahada hissettirdiğimiz çalışmalarımıza, Tokat'ımızın her mahallesine değer katacak projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni Halk Ekmek büfelerimizin mahallelerimize, Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.