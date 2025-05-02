Tokat'ta Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Olumsuz Etkiledi
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Tokat'ın Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, özellikle tarım arazilerine zarar verdi. Yetkililer, hasar tespit çalışmaları yapacak.

Tokat'ın Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

Öğleden sonra sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağış özellikle, Yeşilyurt ilçesinin yanı sıra Artova ilçesinin Çelikli ve İğdir mahalleleri ile Salur, Tuzla, Kunduz ve Kunduzağılı köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililerin, iki ilçede tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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