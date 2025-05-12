Tokat'ta Dolu Tarım Alanlarını Vurdu
Tokat'ta Niksar ilçesi ve Çamlıbel beldesinde etkili olan dolu, birçok köyde tarım alanlarına zarar verdi. Yaklaşık 300 dönümlük alanda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Tokat'ta etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.
Kentte Niksar ilçesi ve Çamlıbel beldesinde dolu etkili oldu.
Çamlıbel bölgesinde Kızık, Karkın, Dodurga, Bedirkale, Çubuklu ve Avşarağzı köyleri, Niksar ilçesinde ise 12 köyde dolu tarım alanlarında zarara yol açtı.
Kent genelinde yaklaşık 300 dönümlük alanın doludan etkilendiği ve ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel