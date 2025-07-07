Tokat'ta Coğrafi İşaretli Bağ Yaprağı Hırsızlığı

Tokat'ta Coğrafi İşaretli Bağ Yaprağı Hırsızlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'taki 4 köyde, yaklaşık 1 ton coğrafi işaret tescilli bağ yaprağı çalındı. Köylüler, artan hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmaya başladı.

TOKAT'ta 4 köydeki bahçelerden yaklaşık 1 ton coğrafi işaret tescilli bağ yaprağı çalındı. Köylüler, hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmaya başladı.

Tokat'ta coğrafi işaret tescilli bağ yaprağında hasat dönemi başlarken, birçok köyden 'hırsızlık' ihbarı geldi. 4 köyden yaklaşık 1 ton Tokat yaprağı çalınırken, köylüler hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmaya başladı.

'DAHA ÖNCE HİÇ OLMAMIŞTI'

Büyükyıldız köyünde çiftçilik yapan Alaettin Öncü, "Perşembe günü bağımıza geldiğimizde, yaprak toplamaya girdik. Bağımıza baktığımızda gördük ki yaprakları toplamışlar. Daha sonra araştırdığımızda, Emirseyit beldesinde, Necip Köyü, Kat köyünde de aynı hırsızlıkların olduğunu öğrendik. 800 kilogram yaprağımız çalındı gitti. Jandarmaya giderek durumu izah ettik. Köyümüzde ilk defa yaprak çalınması başımıza geldi. Daha önce hiç olmamıştı. 1 hafta içerisinde köyümüzde 8-10 kişinin daha bağlarında yaprak hırsızlığı oldu. Bu arkadaşlarımız ile birlikte geceleri ve gündüzleri dönüşümlü olarak devriye nöbeti tutuyoruz" dedi.

'BAĞIMI MAHVETMİŞLER'

Köylülerden Şükrü Can ise "Bağlarda yaprakların çalındığını duyduk. Duyduğumda eşim ile birlikte bağımıza gittik. Baktığımızda ise toplandığını gördük. Bağımızda zarar vermişler. Üzümlerimin üzerini açmışlar. Bağımı mahvetmişler. Şimdiye kadar başımıza böyle bir şey gelmedi. İlk defa geldi. Artık sıra ile bağlarımızı beklemeye başladık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi

Metan gazı zehirlenmesinde şehit asker sayısı 12'ye yükseldi
Grand Kartal Otel'in sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı

78 kişiye mezar olan otelin sahibi gelirini açıkladı, salon karıştı
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor

Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor...
Luis Diaz pes dedirtti! Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, gittiği yer ile tepki çekti

Takım arkadaşı vefat etti! O üzülmesi gerekirken bakın ne yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından canlı yılan balığı çıktı

Ağrılar içinde hastaneye gitti, karnından çıkan herkesi şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.