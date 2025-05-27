Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

TOKAT - Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı tarım arazilerini menfi yönde etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerini ellerine alarak hatıra fotoğrafı çektirenler oldu.

Tokat'ta aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı kısa sürede bahçeleri beyaza bürürken, tarım arazilerinde hasara yol açtı. Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı.

Kent sakinlerinden Süveyda Berkin, "Uzun süredir böyle ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını görmemiştim. Gerçekten çok etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi," ifadelerini kullandı.