Tokat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
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Tokat'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü öldü, 1 genç yaralandı. U.P. (41) idaresindeki 20 AFY 945 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki B.T.Ö (19) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan U.P, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü öldü, 1 genç yaralandı.
U.P. (41) idaresindeki 20 AFY 945 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki B.T.Ö (19) yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan U.P, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.