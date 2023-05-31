Tokat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Tokat'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü öldü, 1 genç yaralandı. U.P. (41) idaresindeki 20 AFY 945 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki B.T.Ö (19) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan U.P, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.