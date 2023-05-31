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Tokat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Tokat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Güncel Haberler

Tokat'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü öldü, 1 genç yaralandı. U.P. (41) idaresindeki 20 AFY 945 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki B.T.Ö (19) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan U.P, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü öldü, 1 genç yaralandı.

U.P. (41) idaresindeki 20 AFY 945 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki B.T.Ö (19) yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan U.P, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Turhal Tokat Güncel Haberler

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