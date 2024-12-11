Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya hapishanesine baksın

"Bana diktatör diyenler bu görüntüyü iyi izlesin"

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Görevden al' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

Tokat Semerci Köyü, Güneş Enerjisi ile Kesintisiz Suya Kavuştu

Tokat Semerci Köyü, Güneş Enerjisi ile Kesintisiz Suya Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat İl Özel İdaresi, Semerci köyünde 8.8 KW'lık Güneş Enerji Santrali ve 20 tonluk su biriktirme deposu inşa ederek köyün içme suyu sorununu çözdü. Yeni sistemle köy sakinlerine kesintisiz su sağlanacak.

Tokat İl Özel İdaresi, Semerci köyünü temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

Tokat İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Semerci köyünde yapılan 8.8 KW'lık Güneş Enerji Santralinin (GES) ve 20 tonluk biriktirme deposunun tamamladığı belirtildi.

Semerci köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla yeşil enerji kullanarak çalışmaların tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saniyede 3,5 litre suyu köyün üst kısmında bulunan depoya göndermek amacıyla Güneş Enerji Sistemimizi kurduk. Yine bölgede 20 tonluk yeni bir içme suyu deposu oluşturduk. Hem Güneş Enerji Sistemi hem normal elektrik sistemiyle çalışacak sistemimiz ile kesintisiz içme suyunu sağlamış olacağız. Yeşil enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek, içme suyu sıkıntısı yaşayan köylerimizi suya kavuşturacağız. Köyümüze hayırlı olsun."

Semerci Köyü Muhtarı Ferhat Yılmaz ise "Tesisimizin köyümüze hayırlı olmasını diler, başta İl Genel Meclis üyelerimize, İl Genel Sekreterimize, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, İl Özel İdaremizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
img

"Kızıl Kaplan tecavüz etmedik kız bırakmadı"
img

Esad devrilince Türkiye'de ilanlar arttı
img

Bakanlık, Köfteci Yusuf'tan sonra ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tarım Kredi Market aktüel indirim kataloğu 11-16 Aralık | Tarım Kredi Market indirimli ürünler hangileri? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı TRT 1 CANLI İZLE || TRT frekans bilgileri! TRT 1 canlı maç nasıl izlenir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 11 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 11 Aralık ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 174. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI ALTIN KURU | 10 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? QNB Finansbank çöktü mü? Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.