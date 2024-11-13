Tokat Pazar'da Ekmeklik Buğday Ekimi Başladı

Tokat'ın Pazar ilçesinde ekmeklik buğday ekimi yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen buğday çeşitlerinden Armağan ve Selçuklu ekmeklik buğday çeşitlerinin Kaledere köyünde ekimi yapıldı.

İlçe Müdürü Emre Kapar, ilçede buğday üretiminde çeşit denemeleri ile Pazar tarımın gelişmesine katkı sunarak üreticinin kazanması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Ekimle birlikte teknik personel tarafından arazi kontrolleri fenolojik gözlemler yapılacağını vurgulayan Kapar, ekmeklik buğday ekiminin hayırlı, bereketli olmasını diledi.