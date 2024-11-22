Tokat'ın Pazar İlçesinde Ekmeklik Buğday Ekimi Yapıldı
Tokat'ın Pazar ilçesinde, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından temin edilen Armağan ve Selçuklu çeşitleri ile ekmeklik buğday ekimi gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, üreticilerin kazanması için çeşit denemeleriyle tarımın gelişmesine katkı sağladıklarını belirtti.
Tokat'ın Pazar ilçesinde ekmeklik buğday ekimi gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen buğday çeşitlerinden Armağan ve Selçuklu ekmeklik buğday türlerinin ekimi, Dereköy köyünde yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, buğday üretiminde çeşit denemeleri ile Pazar tarımın gelişmesine katkı sunarak üreticinin kazanması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.
Teknik personel tarafından arazi kontrolü ve gözlem yapılacağını belirten Kapar, ekmeklik buğday ekiminin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.