Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erdoğan, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı.

Erdoğan, "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Haber"de Murat Kula'nın "Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Sevginin gücü", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Erdoğan, "Fotoğrafları çekenleri kutluyorum. Anadolu Ajansının Sayın Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ve çalışanları tebrik ediyorum." dedi.