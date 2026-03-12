Haberler

Tokat Defterdarı Yılmaz, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Tokat Defterdarı Servet Yılmaz, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yılmaz'a Müdür Yardımcısı Öznur Özbek eşlik etti.

Ziyarette, belediye muhasebe sistemlerinin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine aktarılması süreci hakkında kapsamlı değerlendirme yapılarak, sistemin sağladığı kolaylıklar ve belediyeye kazandıracağı verimlilik üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık
