Tokat Başçiftlik Ortaokulu Küçükler Kız Floor Curling Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen müsabakalarda, Tokat Başçiftlik Ortaokulu Küçükler Kız Floor Curling Takımı, 36 ilden 122 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonluğu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Belediye Başkanı Şaban Bolat, şampiyon sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 17-19 Haziran tarihleri arasında 36 ilden 122 sporcunun katılımıyla Mersin'de gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Tokat Başçiftlik Ortaokulu Küçükler Kız Floor Curling Takımı sporcuları Elif Merve Kaymak, Zeynep Kaymak ve takım antrenörü Erkan Öztürk Belediye Başkanı Şaban Bolat'ı makamında ziyaret etti.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, şampiyonları ve takım antrenörü Öztürk'ü tebrik ederek plaket verdi.

Bolat, yaptığı açıklamada, "Başçiftlik küçük bir ilçe olmasına karşın, kısıtlı imkan ve şartlara rağmen, burada bir başarı varsa, bu emeğin, azmin ve inanmışlığın bir sonucudur. Bir şampiyonluk hikayesi düşünün, 5 bin nüfuslu bir ilçedeki 20-25 öğrenci içinden takıma sadece birkaç sporcu seçebiliyorsunuz. Bu birkaç sporcu il genelinde tüm rakiplerini yeniyor. Sonra bölge maçlarında rakiplerini saf dışı bırakıyor. Sonra finallerde milyonluk şehir takımlarını da yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazanıyor. Bu şampiyonluk bir antrenörün emeğinin, kararlılığının, alın terinin ve inanmışlığın karşılığıdır. Bu şampiyonluk sporcuların gayretinin, azminin, sabrının, öz güveninin ve çalışmanın karşılığıdır. Türkiye Şampiyonluğu için siz kıymetli sporcularımızı ve antrenörümüz Erkan Öztürk hocamızı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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