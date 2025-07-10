TOGÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu Halka Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness salonunun halka açık olarak hizmet verdiği bildirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamada, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde hizmet veren yarı olimpik yüzme havuzunun sunduğu olanaklar ve erişilebilir yapısıyla hem üniversite mensupları hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

25 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde, 2,20 metre derinliğe sahip 6 kulvarlı yarı olimpik havuzun yüzme sporuna ilgi duyan herkes için profesyonel ortam sunduğu aktarılan açıklamada, "260 kişilik seyirci tribünü ile müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek kapasitede olan tesis, aynı zamanda bireysel çalışma ve eğitimler için 16x6 metre ölçülerinde 1,40 metre derinliğinde ayrı bir çalışma havuzunu da barındırıyor. Yüzme havuzunun yanında yer alan fitness salonu, kullanıcıların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla hizmet veriyor. Modern spor ekipmanlarıyla donatılmış salon, hem kardiyo hem de kuvvet antrenmanları için ideal bir ortam sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, havuzdan üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel, emekli personel ile eş ve çocukları, kamu çalışanları ve yakınları ile dışarıdan gelen misafirlerin de faydalanabildiği kaydedildi.