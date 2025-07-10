TOGÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu Halka Açıldı

TOGÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu Halka Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness salonunu halka açtı. Tesis, hem üniversite mensuplarının hem de vatandaşların spor yapabilmesi için modern olanaklar sunuyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness salonunun halka açık olarak hizmet verdiği bildirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamada, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde hizmet veren yarı olimpik yüzme havuzunun sunduğu olanaklar ve erişilebilir yapısıyla hem üniversite mensupları hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

25 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde, 2,20 metre derinliğe sahip 6 kulvarlı yarı olimpik havuzun yüzme sporuna ilgi duyan herkes için profesyonel ortam sunduğu aktarılan açıklamada, "260 kişilik seyirci tribünü ile müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek kapasitede olan tesis, aynı zamanda bireysel çalışma ve eğitimler için 16x6 metre ölçülerinde 1,40 metre derinliğinde ayrı bir çalışma havuzunu da barındırıyor. Yüzme havuzunun yanında yer alan fitness salonu, kullanıcıların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla hizmet veriyor. Modern spor ekipmanlarıyla donatılmış salon, hem kardiyo hem de kuvvet antrenmanları için ideal bir ortam sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, havuzdan üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel, emekli personel ile eş ve çocukları, kamu çalışanları ve yakınları ile dışarıdan gelen misafirlerin de faydalanabildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı

12 askerimiz nasıl şehit oldu? MSB detayları tüm açıklığıyla anlattı
Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim

Şafak vakti gözaltına alınan CHP'li başkan ne ile suçlanıyor?
Cristiano Ronaldo'nun Jhon Duran'ı neden istemediği ortaya çıktı

Bomba iddia! Ronaldo bakın Jhon Duran'ı neden istememiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taburcu olmayı beklerden cenazesi çıktı! Hemşireden cinayet itirafı gibi sözler

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Tanık hemşireden cinayet itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.