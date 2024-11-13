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TOGÜ Sonbahar Turnuvaları Başladı

TOGÜ Sonbahar Turnuvaları Başladı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen sonbahar turnuvalarında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve tenis gibi branşlarda öğrenciler ve personel kıyasıya mücadele ediyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sonbahar turnuvaları başladı.

TOGÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen sonbahar turnuvaları, öğrenciler ile akademik ve idari personelin katılımıyla başladı.

Sportif etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen turnuvalarda futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve tenis gibi birçok branşta karşılaşmalar yapılıyor.

Turnuvalarda öğrenciler ve personel arasında oluşturulan takımlar TOGÜ Spor Tesisleri'nde kıyasıya mücadele ederken, hem öğrenciler hem de personel etkinliklere büyük ilgi gösteriyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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