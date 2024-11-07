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Togg T10X'in Yeni Rengi 'Ayder' Rize'de Sergilendi

Togg T10X'in Yeni Rengi 'Ayder' Rize'de Sergilendi
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Rize'de Togg T10x modelinin yeni rengi 'Ayder', alışveriş merkezi önünde sergilenmeye başlandı. Togg, Türkiye'nin güzelliklerinden ilham alarak 'Ayder' rengini tanıttı ve Rizelilerin beğenisini kazandı.

RİZE'de Togg T10x modelinin yeni rengi 'Ayder' kent merkezindeki alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı. Togg, teknolojisinin yanı sıra rengiyle de Rizelilerin beğenisini kazandı.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ' Türkiye'nin Renkleri'ni kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. T10X'in dış renklerinde Türkiye'nin etkileyici güzelliklerinden ilhamla 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' renklerini kullanan Togg, 7'nci renk olarak 'Ayder' yeşilini T10X ile buluşturdu. Yeni rengi ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde reklam filmiyle tanıtılan Togg, kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde sergilenip, Rizelilerle buluştu. Togg, teknolojisinin yanı sıra Ayder rengi ile Rizelilerin beğenisini kazandı.

'RİZE'Yİ YANSITIYOR'

Togg'un yeni rengini inceleyen Recep Topal, "Togg'u daha öncesinde de beğeniyorduk. Yeni rengi ile daha güzel oldu; Rize'yi yansıtıyor. Bence çok başarılı. Daha önce de inceleme fırsatım olmuştu. Bu rengini de merak ediyorduk, geldik gördük. Çok güzel olmuş yapanların eline sağlık" dedi.

'YENİ RENGİNE BAYILDIM'

Yeni rengi çok beğendiğini söyleyen Güzide Türk, "Bu renk çok güzel. Çok beğeniyorum. Hatta eşim bana diyor ki, Togg alayım sana. Biz yurt dışında yaşıyoruz, Togg'u seviyorum. Togg'un özelliği Türkiye'mizin yaptığı ilk arabalardan. Burada inceleme fırsatı buldum. Yeni rengine bayıldım. Çok güzel olmuş. Eşime alırsak bundan alırım diyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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