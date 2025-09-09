TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı Ziyaret Etti
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Ziyarette iş dünyasının sorunları ve talepleri üzerine görüşmeler yapıldı.
(ANKARA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.
Ziyarette iş dünyasının gündemindeki sorun ve taleplerin ele alındığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ettik. İş dünyamızın yaşadığı sıkıntıları ilettik" dedi.
Kaynak: ANKA / Güncel