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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 10 Kasım'da Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkma sözü verdi

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 10 Kasım mesajında Atatürk'ün eser ve ilkelerine sahip çıkacaklarını bildirdi. Türk iş dünyası olarak daha fazla refah ve istihdam ile yatırım sağlamak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak ülkeye daha fazla refah, daha fazla istihdam ve yatırım sağlamak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün bütün eserlerine ve ilkelerine sonsuza kadar sahip çıkacaklarını ifade etti.

Milletin kaderini değiştiren büyük mücadelelerin lideri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün bir kez daha saygı ve minnet dolu derin duygularla yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Onun bağımsızlık mücadelemizde gösterdiği kararlılık ve liderlik, uygarlık yolundaki köklü değişimler ile yaktığı ışık, milletimizin kalbinde her geçen gün daha da büyüyen bir sevgiye dönüşmüştür. Aziz milletimiz, O'nun önderliğinde yazılan ve dünyada emsali olmayan bu başarı öyküsünü asla unutmayacaktır. Türk iş dünyası olarak bizler de ülkemizde daha fazla refah daha fazla istihdam ve yatırım sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüksek hatırası önünde, saygıyla eğiliyoruz."

Kaynak: AA
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