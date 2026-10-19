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TMSF, Tera Yatırım Teknoloji Holding'e 14 Ekim 2026 kararıyla kayyum atandı

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TMSF, Tera Yatırım Teknoloji Holding'e 14 Ekim 2026 kararıyla kayyum atandı
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Tera Yatırım Teknoloji Holding, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli kararıyla TMSF'nin şirkete kayyum atandığını açıkladı. Fon Kurulu kararıyla oluşturulan yeni yönetim kurulunun başkanlığına Enis Güçlü Şirin getirildi.

(İSTANBUL) - Tera Yatırım Teknoloji Holding, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun şirkete kayyum olarak atandığını açıkladı. Fon Kurulu kararıyla şirketin yeni yönetim kurulu da oluşturuldu.

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli kararıyla TMSF'nin şirkete kayyum olarak atandığını duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketimizin yönetim kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi atanmıştır. Şirketimizin yönetimi ve temsili, Fon Kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır."

Kaynak: ANKA
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