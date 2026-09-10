TMO: 10 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı 100 TL

(ANKARA) - TMO, çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını 10 numara için 100 lira, 9 numara için 95 lira, 8 numara için 90 lira ve 7 numara için 85 lira olarak belirledi. Alımlar, 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, çekirdeksiz kuru üzümün Türkiye'nin tarım sektörü ve ihracat gelirleri açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.

Hasat döneminde piyasa fiyatlarının düşmesini önlemek, piyasalarda istikrarı sağlamak ve üreticileri korumak amacıyla müdahale alımı yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, bandırmalı çekirdeksiz kuru üzümün kilogram başına alım fiyatlarının 10 numara için 100 lira, 9 numara için 95 lira, 8 numara için 90 lira ve 7 numara için 85 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

TMO'nun alımlara ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarının 15 Eylül 2026'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA