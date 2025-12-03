TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz: "İnsan Onuruna Yakışır Bir Yaşam ve İnsanca Yaşanacak Bir Ülke İstiyoruz"

(ANKARA) – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi'nde yapılan bir düzenlemeyle kamudaki üst düzey yöneticilere 30 bin TL tutarında seyyanen zam yapılmasını eleştirerek, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve özlük haklarına ilişkin taleplerinin yıllardan beri görmezden gelindiğini vurguladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri iktidar tarafından göz ardı edilmeye, yok sayılmaya devam etmektedir.

2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu'na ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan Kanun Teklifiyle kamudaki üst düzey yöneticiler ile bazı uzman ve meslek mensupları gibi kadro ve ünvanlara yaklaşık 30 bin TL seyyanen zam yapılması önerilmiş ve komisyonca kabul edilmiştir. Meslektaşlarımız kapsam dışı bırakılmış ve taleplerimiz yine görmezden gelinmiştir.

Bugüne kadar gelinen süreçte kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri, toplu sözleşme sürecinde de meclis komisyonlarındaki görüşmelerde de iktidar tarafından yok sayılmıştır.

Meslektaşlarımıza nitelikli kazanımlar sağlayacak önergeler mecliste bekletilmekte, komisyon ve ilgili kurumların değerlendirmelerine sunulmamakta, algı ve oyalama politikası uygulanmaktadır.

Kamudaki eşdeğer meslek sınıflarına farklı gerekçelerle maaş ve özlük iyileştirmeleri verilirken, meslektaşlarımız sürekli olarak dışlanmaktadır. Ülkede hayata geçirilen tüm projelerde, yaratılan tüm zenginlikte, geliştirilen tüm teknolojide büyük bir payı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaratıcı emeği ne yazık ki her geçen gün değersizleştirilmektedir.

Bu durum, kamu çalışanları arasında iş barışını bozmakta; eşitlik, liyakat ve verimliliği zayıflatmaktadır. Sunulan sınırlı düzenlemeler, kamunun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçileri ve emeklileri yok saymaktadır."

Koramaz, kamu personel rejimindeki yapısal sorunların sürdüğünü, modern ve adil bir düzenleme yerine "günü kurtaran uygulamaların" devreye sokulduğunu ifade etti. Koramaz, liyakat ve kariyer ilkesinin zarar gördüğünü, teknik personelin yıllardır ihmal edildiğini vurguladı.

"Meslektaşlarımızın talepleri aynı zamanda ülkemiz için bir gelecek meselesidir"

Koramaz, şunları kaydetti:

"Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek çözülemeyeceği açıktır. Meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır. Gelecek hem ülkemiz mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri açısından, hem de mühendis, mimar ve şehir plancıları açısından kaygı vericidir. Meslektaşlarımızın talepleri aynı zamanda ülkemiz için bir gelecek meselesidir."

Koramaz, kamuda sınırlı bir kesime yapılacağı belirtilen 30 bin TL'lik seyyanen zammın tüm kamu emekçileri için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, TMMOB'nin yıllardır TBMM'de bekleyen kanun tekliflerinin yasalaştırılması çağrısını yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ek göstergelerin mühendis, mimar ve şehir plancıları için yeniden düzenlenmesi; 1/4 derecedeki teknik personelin ek göstergesinin 6400 olması. Teknik Hizmetler Sınıfı'nda özel hizmet tazminatı oranının en az yüzde 260'a çıkarılması ve emekli aylıklarına yansıtılması. 'Risk ve sorumluluk tazminatı' adıyla yeni bir ödeme kalemi oluşturulması ve her ay 25 bin gösterge üzerinden ilave ödeme yapılması. Başmühendis, mühendis, mimar, şehir plancılarının ek ödeme oranlarının yüzde 180–yüzde 200 aralığına yükseltilmesi ve emekli keseneğine yansıtılması. Emekli teknik personelin aylıklarında iyileştirme yapılması; 20 bin gösterge rakamı üzerinden ilave ödeme düzenlemesi. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamının artırılması, güvenceli kadro tahsisi ve buna uygun bütçenin ayrılması. Gelir vergisi diliminden kaynaklı kayıpların giderilmesi ve ücretlilerin vergi yükünün hafifletilmesi.

"İnsanca yaşanacak bir ülke istiyoruz"

Mühendis, mimar ve şehir plancıları, bilimin ve tekniğin öncüsü olarak kendileri için alınan bu tavra karşı sessiz kalmayacaktır ve tüm demokratik zeminlerde mücadele edecektir. Biliyoruz ki hep beraber, omuz omuza dayanışma içerisinde mücadele etmezsek yaşadığımız sorunlar daha da büyüyecektir. Birlikte mücadele etmezsek ne ortak bir geleceğimiz ne de hak ettiğimiz eşit, özgür, adil bir ülkemiz olacaktır. Taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz."