Haberler

Tkp'den Maden Şirketlerinin Devletleştirilmesi Çağrısı: "Ülkemiz de Halkımız da Satılık Değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TKP, madencilik politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’deki tüm madenlerin devletleştirilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) – TKP, iktidarın madencilik politikalarını eleştirerek, Türkiye'deki tüm madenlerin devletleştirilmesi çağrısında bulundu. "Ülkemiz de halkımız da satılık değil! Madenler devletleştirilmelidir" yapılan açıklamada, doğal kaynakların özel şirketlerin kar hırsına terk edildiği savunuldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ekonomik bağımsızlığın ve ekonomik refahın sağlanması için madencilik şirketlerinin devletleştirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Türkiye'nin doğal kaynaklar ve mineral çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığı belirtilerek, madenciliğin ekonomik bağımsızlık, kalkınma ve halkın refahı açısından stratejik öneme sahip olduğu ifade edildi. Cumhuriyet döneminde kurulan Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri ve demir-çelik fabrikalarının özelleştirme politikalarıyla tasfiye edildiği ya da işlevsiz hale getirildiği öne sürülen açıklamada, madencilik faaliyetlerinin "çokuluslu tekellerin, holdinglerin ve taşeron şirketlerin" kontrolüne bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Doğası yıkıma uğratılmış, kaynakları yağmalanmış bir ülke; maliyet ve kar hesaplarına kurban edilen işçi hayatları ve sefalete mahkum edilen madencilerle karşı karşıyayız" denildi.

RUHSAT SİSTEMİNİN RANT KAPISINA DÖNÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ülke topraklarının yarısından fazlasını kapsayan maden arama ruhsatlarının sermayeye devredildiği belirtilen açıklamada, maden işletmelerinin milli gelir içindeki payının yaklaşık yüzde bir seviyesinde kaldığına işaret edildi. Ruhsat sisteminin "rant kapısına dönüştüğü" savunulan açıklamada, şirketlerin köyleri, tarım alanlarını, ormanları ve sit alanlarını talan ettiği ileri sürüldü.

TKP, açıklamasında madenlerin "derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmesini" talep etti. Parti, çokuluslu şirketler ve özel sermayeye verilmiş tüm maden arama ve işletme ruhsatlarının iptal edilmesini, madencilik faaliyetlerinin merkezi planlama doğrultusunda devlet eliyle yürütülmesini istedi.

TALEPLER SIRALANDI

Açıklamada ayrıca; çevre ve halk sağlığını esas alan bilimsel madencilik politikalarının uygulanması, madencilerin sendikal haklarının güvence altına alınması, iş güvenliği standartlarının yükseltilmesi, değerli madenlerin işlenerek katma değerli üretime dönüştürülmesi ve maden sahalarının rehabilitasyonunun zorunlu hale getirilmesi talepleri yer aldı.

TKP, devletleştirme sürecinin maden işçilerinin örgütlü sendikaları ve ilgili meslek odalarının denetim ve katılımıyla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Yarın hayatının şokunu yaşayabilir
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Yarın hayatının şokunu yaşayabilir
16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!