Tip Ankara İl Örgütü'nden Migros İşçilerine Destek: İnsanca Yaşanacak Bir Ücret Talep Etmek Suç Değildir

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü'nün Migros işçileri için gerçekleştirdiği destek eyleminde, "İnsanca yaşanacak bir ücret talep etmek suç değildir. İşçilerin talebi son derece nettir: İnsanca bir ücret, güvenceli çalışma ve baskıların sona ermesi. Türkiye İşçi Partisi olarak yanlarındayız" denildi.

TİP Ankara İl Örgütü, Ankara Karanfil Sokak'taki Migros mağazası önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan İl Yönetim Kurulu üyesi Cem Oto, şunları söyledi:

"Bugün burada Migros mağazalarının önünde bir araya gelmemizin nedeni çok açıktır. Bu ülkede emekçiler artan hayat pahalılığı karşısında her geçen gün daha fazla yoksullaşırken, Migros işçileri de düşük ücret dayatmasına, güvencesiz çalışmaya ve baskılara karşı haklarını savundukları için cezalandırılıyor. Depolarda, mağazalarda, lojistik hatlarında çalışan işçiler seslerini yükselttikleri için baskılarla susturulmak, yalnız bırakılmak isteniyor. Genel Başkanımız Erkan Baş, direnişteki işçileri ziyaret ettiğinde bunu çok net bir şekilde dile getirdi.

Eğer Migros yönetimi bu işçileri şehir dışındaki depolara sürerek kimsenin seslerini duymayacağını hayal ediyorsa, bilsin ki tüm Migros marketleri bizim için birer mücadele alanıdır. Bugün burada olmamız tam olarak bunun içindir. Bu kapıların önünde durmamız bir formalite değil, işçilerin mücadelesine açık bir şekilde taraf olma iradesidir. Migros yönetimi son dönemde sürece dair çeşitli başlıklar üzerinden açıklamalar yapmaktadır. Farklı istihdam biçimleri ya da sendikal düzenlemelere ilişkin ifadeler gündeme getirilmektedir.

Ancak direnişteki işçiler, taleplerini güvence altına alan somut ve açık bir çözüm ortaya konmadığını ifade etmektedir. Öte yandan Migros yönetimi, depo işçilerinin gıda tedarik zincirindeki kritik rolünü sık sık vurgulamaktadır. Bu önem, işçilerin haklarını teslim etmek için değil, işe geri dönmeleri yönünde bir baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Bir yandan işçilerin vazgeçilmezliği kabul edilirken, diğer yandan haklarını talep eden işçiler suçlanmaktadır. Bu çelişkiyi kabul etmiyoruz. Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz: Hak aramak suç değildir. Sendikalı olmak suç değildir.

İnsanca yaşanacak bir ücret talep etmek suç değildir. İşçilerin talebi son derece nettir: İnsanca bir ücret, güvenceli çalışma ve baskıların sona ermesi. Türkiye İşçi Partisi olarak bu taleplerin meşru olduğunu açıkça söylüyoruz. Migros işçileri yalnız değildir. Bu mücadelede yanlarındayız. Bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dayanışmamızı büyüteceğiz. Haklar güvence altına alınana kadar, işçiler kazanımla çıkana kadar Migros mağazalarının önünde, işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz."