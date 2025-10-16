Haberler

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan KHK İhraçlarına Destek

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, KESK tarafından ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle yapılan yürüyüşe destek verdi. Baş, KHK zulmünün sona ermesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşüne destek verdi. Baş, "KHK zulmü, saray rejiminin emekçiyi ekmeğiyle cezalandırma yöntemidir. Yıllardır süregelen bu adaletsizlik derhal sona ermelidir" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya başlatılan yürüyüşe TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan destek açıklaması geldi. X hesabından açıklama yapan Erkan Baş, şunları ifade etti:

"Kamudan ihraç edilenlerin göreve iadesi talebiyle ve KESK'in çağrısıyla günlerdir yürüyen emekçilerin adalet ve özgürlük mücadelesini selamlıyoruz. KHK zulmü, Saray Rejimi'nin emekçiyi ekmeğiyle cezalandırma yöntemidir. Yıllardır süregelen bu adaletsizlik derhal sona ermelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
