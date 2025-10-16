TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan KHK İhraçlarına Destek

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşüne destek verdi. Baş, "KHK zulmü, saray rejiminin emekçiyi ekmeğiyle cezalandırma yöntemidir. Yıllardır süregelen bu adaletsizlik derhal sona ermelidir" dedi.

"Kamudan ihraç edilenlerin göreve iadesi talebiyle ve KESK'in çağrısıyla günlerdir yürüyen emekçilerin adalet ve özgürlük mücadelesini selamlıyoruz. KHK zulmü, Saray Rejimi'nin emekçiyi ekmeğiyle cezalandırma yöntemidir. Yıllardır süregelen bu adaletsizlik derhal sona ermelidir."